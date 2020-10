Fiamme e fumo nella notte da un edificio abbandonato in Basso Acquar

È scattata intorno alle ore 20 di lunedì l'allerta per un incendio divampato a Verona, in uno stabile abbandonato di Basso Acquar. Le fiamme hanno preso vita nell'edificio situato all'altezza del civico 40, dove una volta si trovava il negozio di illuminazione Pedron e ora diventato riparo per senzatetto alla ricerca di un luogo trascorrere le ore più fredde.

Avvisati dal personale di un'altra attività della zona, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e nel giro di breve tempo sono riusciti a spegnere il piccolo focolaio che si era creato. Sul luogo dell'incendio non sarebbe stato presente nessuno, ma i pompieri avrebbero rinvenuto il necessario per superare la notte: giacigli di materassi e coperte andati distrutti dalle fiamme.

Possibile dunque che l'incendio sia stato causato dal tentativo di accendere un fuoco per scaldarsi o da una sigaretta gettata in maniera distratta, difficile stabilirlo. Sul posto insieme ai pompieri, erano presenti anche gli agenti della Questura di Verona.