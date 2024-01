Brucia un capannone in Borgo Roma: vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Un grosso incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco di Verona nella notte tra domenica e lunedì.

L'allarme è scattato intorno alle ore 1, per le fiamme divampate in un capannone situato in via dell'Esperanto 18, nel quartiere di Borgo Roma. Sul posto si sono diretti i pompieri scaligeri con due mezzi, che si sono subito messi all'opera per domare il rogo che ha interessato l'edificio, all'interno del quale sarebbe stato presente materiale di vario tipo.

Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte e nella mattinata di lunedì sul posto è stato inviato un escavatore per lo smassamento e spegnimento degli ultimi focolai. Non sono stati ancora riferiti i danni subiti dalla struttura, mentre non risultano esserci persone ferite nell'episodio.