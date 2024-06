Incendio alla Newchem, impianto danneggiato e produzione sospesa

Danni materiali e attività produttiva sospesa, ma nessuna grave conseguenza per i lavoratori. Gli investimenti e la formazione in sicurezza sono serviti alla Newchem, azienda colpita da un incendio mercoledì scorso, 26 giugno.

Il rogo si è sviluppato accidentalmente nel reparto di essiccamento del sito produttivo di Via Roveggia, a Verona, ed ha causato soltanto danni a una limitata porzione dei propri impianti. Preservata, dunque, l'incolumità del personale. L'azienda chimico-farmaceutica ha infatti fatto sapere che i quattro operatori coinvolti nell’incidente, tra cui due componenti della squadra di pronto intervento, sono stati dimessi dall'ospedale nelle 24 ore successive all'incendio spento dai vigili del fuoco.

Resta comunque temporaneamente sospesa l'attività produttiva nello stabilimento scaligero per consentire di effettuare le necessarie verifiche ed anche per pianificare gli interventi di bonifica e ripristino dei locali e delle apparecchiature.

La Newchem continuerà quindi ad investire nello stabilimento di Verona, che con i suoi 11mila metri quadrati crea un indotto occupazionale per oltre 150 persone. Investimenti che negli ultimi cinque anni sono stati superiori ai 45 milioni di euro e si sono concentrati nell'innovazione delle tecnologie e nell'ammodernamento delle apparecchiature, con particolare attenzione ai temi della qualità e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il tutto anche attraverso regolari programmi di formazione che coinvolgono l'intero personale. E proprio grazie alla preparazione e alla tempestività mostrata dagli operatori presenti e dagli addetti al pronto intervento è stato possibile circoscrivere l'area interessata all’incendio, dando così il tempo ai vigili del fuoco di intervenire ed estinguere definitivamente le fiamme.