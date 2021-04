Incendio sul Monte Telegrafo, Bottacin: «Intervenuti con lucidità e organizzazione»

L'assessore regionale alla protezione civile si è complimentato per l'opera di spegnimento realizzata anche dai volontari della protezione civile, dai forestali Aib (Anti Incendio Boschivo) e da due elicotteri dedicati

Sono state attivate immediatamente e tempestivamente sono intervenute anche le squadre dei volontari della protezione civile, insieme al personale regionale dei forestali Aib (Anti Incendio Boschivo) e ai due elicotteri dedicati, per il vasto incendio divampato l'altra notte sul Monte Telegrafo, nel territorio comunale di Crespadoro in Alta Valchiampo, al confine tra le province di Vicenza e Verona. Incendio spento nel pomeriggio di ieri, 3 aprile. «Alle operazioni - ha spiegato l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, che ha seguito l'evolversi della situazione dall'inizio - coordinate da terra dal Dos (direttore operazione di spegnimento) della Regione del Veneto, hanno dato il loro contributo anche i vigili del fuoco, presenti con tre autobotti a supporto dei forestali regionali».

I voli del primo elicottero, sospesi per qualche ora a causa dell’eccessiva nebbia dopo aver effettuato i primi lanci, sono ripresi a situazione meteo ristabilita. «Per dimezzare i tempi - ha aggiunto Bottacin - le nostre squadre Aib hanno impiegato anche un secondo elicottero regionale. Un prezioso aiuto è giunto anche grazie alla collaborazione offerta dal dipartimento nazionale della protezione civile, che ha inviato due Canadair per effettuare lanci sulle fiamme».

«Ancora una volta - ha concluso l'assessore - i volontari dell'Ana Valchiampo, della protezione civile di Valdagno e Badia Calavena e il personale dei servizi regionali dimostrano un elevato livello di professionalità e preparazione. La capillare presenza dei vari gruppi nel territorio regionale conferma, oltre alla grande connotazione solidale propria dei veneti, una capacità d'impiego di non comune rilevanza. Una capacità che viene dimostrata con lucidità e non secondarie qualità organizzative; anche nelle circostanze in cui, mentre il fuoco divampava a Crespadoro, un altro incendio boschivo, fortunatamente di minor portata, si verificava a Fumane nel Veronese».