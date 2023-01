Incendio a un mobilificio di Villa Bartolomea, in fiamme 2mila mq di capannone

È andato avanti per tutta la scorsa notte lo spegnimento di un incendio scoppiato ieri, 21 gennaio, a Villa Bartolomea. E questa mattina, 13 vigili del fuoco hanno operato con 4 mezzi per estinguere gli ultimi piccoli roghi, smassare e per mettere in sicurezza l'edificio.

L'allarme è partito alle 22.10 di ieri da un mobilificio di Via dell'Industria. Le fiamme si sono sviluppate in un capannone dove si producevano semilavorati in legno e per domarle sono giunti pompieri da Legnago, Verona, Rovigo e Castelmassa. I vigili del fuoco hanno lavorato durante la notte per spegnere un rogo che ha interessato un'area di circa 2mila metri quadrati e al cui interno erano presenti anche macchinari per la lavorazione del legno. La struttura, infine, ha subito danni anche al tetto, dove era stato installato un impianto fotovoltaico.

Sul luogo dell'incendio, oltre agli addetti allo spegnimento hanno operato anche gli investigatori dei vigili del fuoco per determinare le cause del rogo. Cause chem al momento, sono ancora ignote.