Macchinari agricoli a fuoco all'interno di un capannone: incendio domato dai pompieri

Nel pomeriggio di mercoledì, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Isola della Scala, in via Mazzaporchi, per l'incendio di alcune attrezzature agricole all'interno di in capannone.

Intorno alle 17.45, i pompieri si sono dunque diretti sul posto con un’autopompa, due autobotti e sette operatori, i quali sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme, che avevano però causato danni all’intradosso del solaio con distacco di laterizio, mentre nessuna persone è rimasta ferita nell'episodio.

Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore.