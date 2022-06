Ancora fiamme tra la città e Parona: pompieri sul posto e lungadige Attiraglio chiuso

Dopo il grosso incendio della scorsa settimana, un altro si è sviluppato nella zona di lungadige Attiraglio a Verona nel primo pomeriggio di lunedì.

I vigili del fuoco, già impegnati a San Bonifacio, intorno alle 14.30 hanno inviato nella zona compresa con via Preare un mezzo da via Polveriera Vecchia e due da Bardolino. Le fiamme avrebbero interessato alcune sterpaglie poco prima della diga del Chievo: il vento avrebbe spinto il rogo verso l'Adige, senza avvicinarsi troppo ad abitazioni e attività, costringendo però la polizia locale a chiudere il passaggio da lungadige Attiraglio e deviarlo in direzione via Preare.

I pompieri sono al lavoro anche a Domegliara per un altro incendio.