Incendio all'alba in un'azienda di trattamento rifiuti: bruciate anche alcune macchine

Un incendio in un'azienda che tratta rifiuti è divampato intorno alle ore 5 di martedì a Isola della Scala, chiamando all'intervento i vigili del fuoco.

Le fiamme si sono sviluppate alla Agrofert di via Cà Magre, coinvolgendo diverse macchine operatrici per la movimentazione del materiale, che sono andate bruciate, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri di Verona e i volontari di Bovolone sono arrivati sul posto con 3 autopompe, 2 autobotti, il carro NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e 21 operatori, che hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento delle pale gommate rimaste coinvolte nel rogo.

Le squadre sono riuscite a domare l'incendio con la schiuma, evitando che venisse coinvolta la struttura: nella giornata di martedì i lavori di smassamento, raffreddamento e bonifica andranno avanti, mentre le cause sono al vaglio dei tecnici dei pompieri.