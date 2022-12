Incendio in appartamento, intossicato trasportato in codice rosso in ospedale

Questa mattina, 13 dicembre, un appartamento ha preso fuoco in Via Pozza a Cerea. L'incendio si è sviluppato dopo le 8 ed ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del 118. Un 80enne, infatti, è rimasto intossicato ed è stato soccorso dai sanitari giunti con l'auto medica e con l'ambulanza. L'ambulanza poi ha trasportato l'anziano all'ospedale di Legnago in codice rosso.

Il rogo è stato poi spento dai pompieri, i quali stanno indagando insieme ai carabinieri sull'origine delle fiamme. Pare che l'incendio sia partito dalla cucina dell'abitazione al piano terra in cui l'uomo rimasto intossicato viveva da solo. E sono stati i parenti che vivono al piano superiore ad notare il fumo e a dare l'allarme.