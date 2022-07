Dal garage, le fiamme lambiscono il resto della villetta: nessun ferito e casa inagibile

I vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì sono stati chiamati all'intervento a Caprino Veronese per un incendio in abitazione. Le fiamme infatti si erano sviluppate in un garage, posto al piano terra di una villetta singola di circa 100 metri quadrati, situata in Strada Casetta American.

I pompieri, giunti da Bardolino con un autopompa e da Verona con 2 autobotti, si sono messi al lavoro per contenere il rogo che, dopo aver distrutto parte del garage e della cantina, stava lambendo anche il sovrastante appartamento.

Le operazioni di soccorso e minuto spegnimento si sono protratte fino alle ore 20, successivamente è stato necessario dichiarare inagibile l'intera unità abitativa a causa di danni ingenti alla struttura e ai solai.