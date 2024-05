Garage avvolto dalle fiamme, proprietaria ricoverata in ospedale

Questa mattina, 21 maggio, un garage di Via Giuliari a Verona è andato a fuoco. E la proprietaria è stata ricoverata in ospedale per accertamenti.

Il rogo è scoppiato per cause al momento sconosciute intorno alle 9.30 e per spegnerlo sono intervenuti sette vigili del fuoco con un'autopompa e un'autobotte. Le fiamme hanno completamente avvolto il garage, grande circa 30 metri quadrati e utilizzato come deposito all'interno di una corte.

L'intervento dei pompieri è terminato intorno alle 11.30 con lo spegnimento dei focolai ancora attivi e le verifiche di stabilità dell'immobile.