Va a fuoco il garage di una casa a Negrar, i proprietari lanciano l'allarme: l'intervento dei pompieri

Via delle Viole

Secondo quanto si apprende da una nota, alle ore 19 di ieri, sabato 28 agosto, due squadre di vigili del fuoco di Verona sono intervenute in via delle Viole a Negrar per contrastare un incendio che si era generato nel garage di un'abitazione. Una densa coltre di fumo sarebbe infatti fuoriuscita anche dalle finestre della casa, sviluppata sopra la rimessa con l'incendio.

I pompieri spiegano di essere intervenuti con acqua e schiuma per avere la meglio delle fiamme e di aver così raffreddato a lungo le strutture della casa, impedendo che l'incendio si propagasse al piano superiore. Sono andate distrutte le auto della famiglia e si sono inoltre verificati danni da fumo anche al piano abitato. L'allarme era partito dai proprietari stessi, presenti in casa al momento del rogo, i quali sono comunque risultati illesi al termine delle operazioni.