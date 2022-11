Partito dal garage, l'incendio intacca parte della casa: domato dai vigili del fuoco

Un'abitazione è stata resa inagibile da un incendio divampato nella serata di giovedì nel Veronese, poco distante dalla provincia di Vicenza.

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 in via della Pace a Lobia, frazione di San Bonifacio, dove il rogo sarebbe partito dal garage della casa, per poi arrivare alla taverna e a parte della casa stessa. Sul posto si è diretta una squadra dei pompieri di Caldiero, con il supporto di due autobotti della centrale di Verona e dei colleghi di Lonigo, che si sono messi immmediatamente al lavoro per domare le fiamme: le operazioni di spegnimento, seguite da quelle di smassamento e messa in sicurezza, sono proseguite fino alle 5 del mattino.

Sono da chiarire le cause dell'incendio, che ha costretto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile la casa.