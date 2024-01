Furgone prende fuoco in un'officina: intervento dei pompieri a Verona

I vigili del fuoco di Verona hanno riferito di essere intervenuti, nel tardo pomeriggio di venerdì 5 gennaio, in via Della Consortia a Verona per l'incendio di un furgone. In base a quanto è stato spiegato dai pompieri scaligeri, le fiamme avrebbero avvolto «un mezzo che si trovava parcheggiato al piano interrato di un'officina».

Secondo quantro riportato nella nota dei vigili del fuoco, le due squadre intervenute hanno estinto l'incendio ed evitato così che il rogo si propagasse alla zona superiore e all'abitazione.

Nel tentativo di spegnere il fuoco, precisa ancora la nota dei pompieri, cinque persone avrebbero «inalato fumi e prodotti della combustione». In base a quanto si apprende, tutti quanti sono quindi stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e successivamente condotti per i controlli del caso presso gli ospedali cittadini.