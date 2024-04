Brucia un furgone alimentato a metano: incendio domato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento, intorno alle ore 9 di martedì, per l'incendio di un veicolo avvenuto in Strada La Rizza a Verona.

Un furgone centinato alimentato a metano, che trasportava materiale vario tra cui carta, solventi e vernici, ha infatti preso fuoco. Lungo il tragitto l'autista ha notato del fumo uscire dalle bocchette di areazione del mezzo e a quel punto si è fermato, ma non ha potuto fare altro che allontanarsi dato che le fiamme che fuoriuscivano dal vano motore, stavano già interessando la cabina.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando di Verona con un autopompa, un autobotte e 7 operatori, i quali hanno spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno, messo in sicurezza il veicolo raffreddando, con abbondanti getti d'acqua, le bombole di metano coinvolte dal rogo e movimentato il carico trasportato per verificare che non vi fossero altri focolai attivi.

Durante le operazioni, che sono terminate intorno alle ore 11, la viabilità, gestita da personale della polizia locale, ha subito dei rallentamenti.