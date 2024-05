Divampa l'incendio su un furgone in Transpolesana: intervento dei pompieri e lunghe code

Disagi in Transpolesana nella mattinata di giovedì, a causa di un rogo divampato su di un veicolo che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Intorno alle ore 10.30, i pompieri si sono diretti con due mezzi da Verona e Caldiero nel punto della SS434 dove si trovava il furgone andato in fiamme, nel territorio di Oppeano ed in direzione di Verona, in prossimità dell'uscita di Zevio.

Le operazioni per domare le fiamme da parte dei vigili del fuoco sono partite immediatamente e si sono concluse solamente in tarda mattinata con la bonifica dell'area.

Non risultano esserci stati feriti nell'episodio, che ha invece portato al blocco del traffico per consentire lo spegnimento in sicurezza dell'incendio e, di conseguenza, a lunghe code lungo la Transpolesana.