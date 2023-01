Furgone prende fuoco sulla A4, fiamme spente dai pompieri. Sei chilometri di coda

Alle 12 di oggi, 23 gennaio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un furgone che aveva preso fuoco sull'autostrada A4. I pompieri sono partiti con un mezzo dal distaccamento di Caldiero e con l'autobotte da Verona ed hanno estinto le fiamme che stavano bruciando il veicolo fermo sulla corsia di emergenza.

Nell'incendio nessuno è rimasto ferito, ma le operazioni di spegnimento hanno provocato lunghe code sulla A4. Il veicolo in fiamme si trovava sulla carreggiata in direzione Milano, tra Soave e Verona Est, all'incirca all'altezza di Caldiero. Da quel punto, il serpentone dei veicoli in coda ha raggiunto anche la lunghezza di sei chilometri. Mentre sull'altra corsia, quella in direzione Venezia, si segnalano rallentamenti a causa dei curiosi.