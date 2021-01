Fumo da una palazzina di Albaredo e i passanti chiamano i vigili del fuoco

È scattato martedì mattina l'allarme per un possibile incendio in una palazzina di Albaredo d'Adige, ma fortunatamente tutto si è risolto senza particolari danni.

A lanciare l'allarme, intorno alle ore 8 del 5 gennaio, sono stati alcuni passanti, che hanno visto alzarsi del fumo dallo stabile situato al civico 10 di via Trieste, nel quale sono presenti 4 appartamenti. Sul posto si sono diretti allora i vigili del fuoco di Caldiero con un mezzo, supportati da altri due del Comando di Verona: una volta arrivati, i pompieri hanno appurato che il fumo proveniva dalla zona dei contatori (verosimilmente a causa di un cortocircuito). Il rogo che si è sviluppato non avrebbe causato danni strutturali all'edificio, secondo quanto riferito dal 115.

L'intervento dunque si è concluso in brevissimo tempo, mentre sul luogo era giunto anche il personale del 118 in ambulanza, pronto a soccorrere eventuali persone coinvolte: fortunatamente però, nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche.