Incendio nella zona boscosa di Forte Preara, al lavoro anche elicottero dei vigili del fuoco

È arrivata intorno alle 13.30 di questo pomeriggio, 17 luglio, la chiamata ai soccorsi per un incendio sviluppatosi vicino al Forte Preara, la fortificazione di origine austriaca eretta nella zona di Montorio e nota anche come il nome di Forte John.

Le fiamme, probabilmente nate da alcune sterpaglie, si sono diffuse nella zona boscosa e da esse si è alzato un fumo nero che ha allarmato i residenti della zona.

Non sono state segnalate vittime o feriti, ma l'opera di spegnimento del rogo è particolarmente laboriosa per i pompieri, intervenuti in 18 suddivisi in sei squadre e aiutati anche dai colleghi con l'elicottero. Sul posto si sono inoltre portati anche i carabinieri per indagare sull'origine dell'incendio.