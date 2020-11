Brucia un fienile in Lessinia: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di venerdì a Roverè Veronese, dove è scoppiato un incendio in una struttura agricola.

Erano circa le ore 20 quando una chiamata ha fatto scattare l'allerta alla stazione del 115, per le fiamme divampate in un fienile situato in località San Vitale. I pompieri si sono immediatamente precipitati sul posto e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento, con i lavori che sono proseguiti fino alla mattinata di sabato e andranno probabilmente avanti per il resto della giornata: sul posto sono ancora presenti infatti 6 unità dei vigili del fuoco, che proseguiranno l'opera di messa in sicurezza e smassamento, utile ad evitare che nuovi roghi prendano vita.