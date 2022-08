Grosso incendio nella notte: in fiamme un fienile con all'interno numerose rotoballe

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nelle primissime ore di domenica, per un incendio divampato nel Comune di Valeggio sul Mincio.

Poco prima delle ore 5 i pompieri si sono diretti in località Casa Fenil Sagramoso dove, all'altezza del civico 31, le fiamme si sono sviluppate in un fienile con presenti all'interno diverse rotoballe.

Nel rogo, di dimensioni importanti, sarebbe andata bruciata buona parte della struttura: alle ore 11 erano ancora presenti sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco per ciscoscrivere e domare definitivamente l'incendio, proseguendo poi con le operazioni di spegnimento e smassamento.