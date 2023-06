Incendio alla Euroglass, 30 pompieri al lavoro. Sospetta intossicazione per un operaio

Intorno alle 9 di questa mattina, 1 giugno, un grande incendio è divampato in una fabbrica di bottiglie di vetro, la Euroglass di Cologna Veneta.

Per spegnere le fiamme, sono arrivati a bordo di dieci mezzi, una trentina di vigili del fuoco. A supportare il lavoro dei pompieri veronesi, infatti, sono giunti anche i colleghi dalle province di Vicenza e Rovigo.

Sul posto anche polizia locale, carabinieri e gli operatori sanitari del 118, arrivati con due ambulanze e anche con l'elicottero. Ma per fortuna, nessuno è rimasto ferito o ustionato a causa del rogo. Solo un operaio è stato portato in ospedale per una sospetta intossicazione, ma le sue condizioni non erano gravi.

Ancora da accertare le cause dell'incendio che pare sia partito da un guasto tecnico nella zona del magazzino, espandendosi molto rapidamente fino al tetto. E quando le fiamme erano ancora gestibili, gli operai hanno provato anche ad estinguerle prima di scappare per mettersi fuori pericolo.