Sgomberato la mattina dalla Polizia locale, scoppia un incendio in un edificio di Verona

/ Via Basso Acquar

Un incendio divampato all'interno di un edificio in disuso, ha costretto i vigili del fuoco all'intervento in via Basso Acqua, a Verona, intorno alle 12.30 di mercoledì.

Il rogo avrebbe interessato principalmente un materasso e delle masserizie che si trovavano all'interno di una stanza al primo piano, da cui è nata una vistosa coltre di fumo che é fuoriuscita dalle finestre.

Lo stabile era diventato rifugio di fortuna di senzatetto e nel corso della stessa mattinata era stato sottoposto a sgombero da parte della Polizia Locale.

L'intervento dei pompieri è durato poco più di un'ora.