Grosso incendio in azienda a Sorgà, tre intossicati. Il Comune: «Tenete le finestre chiuse»

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì in un'azienda con sede a Sorgà. Intorno alle ore 14, le fiamme sono divampate all'interno della ditta Ecb, situata in via Sabbioni, nella frazione di Pontepossero.

Scattato l'allarme, sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con sette mezzi, tra cui il nucleo NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico), che si sono subito messi al lavoro per domare il rogo. Sul luogo si è diretto anche il personale del 118 con ambulanze ed elicottero, per prestare soccorso alle persone che hanno mostrato i sintomi dell'intossicazione, tra cui anche dei vigili del fuoco: in tre sono stati condotti in codice giallo negli ospedali di Borgo Trento e Legnago.

Sul posto anche i carabinieri.

Nel frattempo il Comune di Sorgà ha avvisato la cittadinanza dell'incendio, consigliano di tenere la finestre chiuse, soprattutto se si è all'interno di un raggio di 2 chilometri dall'azienda.

Consiglio dato anche dal Comune di Isola della Scala ai suoi residenti.