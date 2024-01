Due auto prendono fuoco nella notte: intervento dei pompieri a Legnago

Intorno alle ore 2 della notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio, i vigili del fuoco scaligeri riferisccono di essere intervenuti a Legnago, in via S. Allende, per domare un incendio che ha coinvolto alcune autovetture. In particolare, in base a quanto è stato riferito dai pompieri, ad andare a fuoco sarebbero state una Fiat Punto alimentata a metano e una Renault Captur alimentata a Gpl.

I vigili del fuoco, intervenuti dai comandi di Legnago e di Verona con due automezzi, tra cui un'autobotte, nonché sette operatori, spiegano di aver lavorato per spegnere le fiamme utilizzando anche del liquido schiumogeno. Le operazioni di minuto spegnimento e bonifica dell'are si sono concluse dopo circa due ore. Al momento sono tuttora al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri di Legnago le possibili cause del rogo.