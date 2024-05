Brucia il tetto di una villetta a schiera: incendio domato dai vigili del fuoco

Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nella prima serata di venerdì 3 maggio a Villafranca di Verona, che ha visto i vigili del fuoco intervenire in via Valle per l'incendio del tetto in legno ventilato di un'abitazione.

Il rogo, partito con molta probabilità dalla canna fumaria, ha interessato la porzione di circa 50 metri quadrati di solaio, di una villetta a schiera disposta su due piani, distruggendo l'isolamento e la parte superiore del tetto.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con un autopompa, un autobotte, un autoscala e 9 operatori, hanno raggiunto il colmo del tetto e dopo aver spento le fiamme attive intorno alla canna fumaria hanno provveduto a tagliare, utilizzando un mototroncatore, le tegole in lamiera per raggiungere le travi in legno e verificare che non vi fossero altri focolai attivi.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 23 con le verifiche al solaio e alla struttura che confina con altre abitazioni, oltre alla messa in sicurezza del tetto. Fortunatamente, non risultano esserci persone coinvolte nell'episodio.