/ Via Leonardo Da Vinci

Brucia nella notte il deposito di attrazioni per luna park: tensostruttura e mezzi in fiamme

I vigili del fuoco sono intervenuti a Zevio intorno all'una di notte, per domare il rogo divampato in via Leonardo Da Vinci. Da appurare le cause, mentre non risultano esserci persone coinvolte nell'episodio