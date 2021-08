Brucia nella notte un vecchio deposito delle Ferrovie a Porto San Pancrazio

Nella serata di lunedì 30 agosto, intorno alle 21.50, i vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento in via Porta San Michele, nella zona di Porto San Pancrazio in città, per l'incendio di un deposito dei vecchi magazzini delle Ferrovie dello Stato, dove dovrebbe prendere forma Adige Docks.

Ad andare a fuoco è stato un capannone di circa 500 metri quadrati, situato all'interno dell'area ferroviaria di Porta Vescovo: dalla sede centrale sono partiti 3 mezzi, tra cui un autoscala, e 9 uomini dei pompieri, che quando sono giunto sul posto hanno trovato il tetto della struttura completamente in fiamme.

Le fiamme erano presenti anche all'interno, dove erano stoccate delle traversine in legno utilizzate per la costruzione delle linee ferroviarie.

Ai vigili del fuoco sono servite circa 3 ore per avere ragione del rogo, grazie anche al supportodi altri mezzi e personale giunti dai distaccamenti di Caldiero e Villafranca. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle 1.30, mentre le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.