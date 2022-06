Grosso incendio vicino a Corte Molon: vigili del fuoco al lavoro con una decina di mezzi

I vigili del fuoco di Verona sono accorsi in forze nel pomeriggio di martedì nella zona di Corte Molon, per cercare di estinguere un incendio di importanti proporzioni.

Stando a quanto appreso, le fiamme avrebbero preso vita nella zona del parco dell'Adige Nord intorno alle ore 15 e, sospinte dal vento, sarebbero arrivate non lontano dalle attività situate in via Preare e da quelle presenti nell'ansa dell'Adige, come l'Isap packaging, oltre ad avvicinarsi ad un maneggio situato vicino a Corte Molon. Scattato l'allarme, i pompieri si sono precipitati sul posto con una decina di mezzi, tra cui l'elicottero per sganciare l'acqua dall'alto, e circa 25 unità, con il supporto dei colleghi di Vicenza e Venezia.



Si stima che il rogo, divampato in vari punti, abbia interessato complessivamente un'area di circa 370 mila metri quadrati: alle 18.30 la situazione risulta oramai sotto controllo, con le operazioni di bonifica e smassamento che verosimilmente procederanno per diverse ore, in modo da evitare che l'incendio possa ripartire. Il lavoro dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le attività della zona subissero danni (alcune di queste sono state evacuate), così come non sono stati registrati feriti.Grande lavoro anche per la polizia locale: via Preare è stata completamente riaperta solo intorno alle ore 18 per consentire l'opera di spegnimento, con invetabili ripercussioni sulla viabilità della zona.