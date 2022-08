Vigili del fuoco domano un incendio divampato in uno stabile di corso Milano

I vigili del fuoco di Verona sono stati chiamati all'intervento nelle prime ore di mercoledì, per un incendio scoppiato in Corso Milano.

Intorno alle 6.20, le fiamme sono divampate in un'edificio situato all'inizio della via, verso il quartiere San Zeno. Sul posto si sono dirette 9 unità dei vigili del fuoco e 3 mezzi, i quali sono riusciti a domare il rogo che avrebbe interessato uno stabile interessato da alcuni lavori.

Non risultano esserci feriti nell'episodio, mentre le operazioni proseguiranno nella mattinata del 3 agosto per evitare che possano ripartire altri focolai e per eseguire i rilievi utili a risalire alle cause.