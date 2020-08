Verona, scoppia un incendio in un condominio: due persone salvate dalla Polizia

Un violento incendio è divampato alle due della notte tra domenica e lunedì, in un condominio situato al civico 279 di via Salieri a Verona: fortunatamente non ci sono state vittime, grazie al tempestivo intervento e al sangue freddo degli agenti delle Volanti della Questura di Verona.

L'allarme sarebbe stato lanciato da uno dei condomini e i poliziotti si sono precipitati sul posto, mentre le fiamme si stavano già propogando dall'appartamento dove avevano preso vita al resto della struttura, i cui spazi comuni erano già pieni di fumo. I residenti si erano precipitati in strada ma all'appello mancavano ancora due persone: una signora 90enne e soprattutto l’inquilino dell’appartamento dal quale si era originato l’incendio, che affacciato al balcone gridava aiuto.

A quel punto gli agenti non hanno potuto aspettare l'arrivo dei pompieri e sono entrati nel condominio, per evacuare anche gli ultimi due residenti rimasti. L’anziana, che dopo aver sentito bussare violentemente alla porta ha finalmente ha aperto agli operanti, presa dal panico e in stato di confusione inizialmente ha cercato di rifugiarsi nella propria camera da letto, dove però sarebbe certamente rimasta vittima del fumo e delle fiamme. Portata di peso fuori dal condominio, è stata così messa in salvo dagli operatori intervenuti e affidata al figlio.

Per salvare, invece, l’uomo bloccato sul balcone dall'incendio, i poliziotti hanno dovuto ricorrere ad una scala di fortuna trovata nelle vicinanze, sulla quale uno di loro si è arrampicato mentre gli altri la sostenevano dal basso, appoggiati su un altro balcone. Nonostante le oscillazioni e l’inclinazione quasi negativa della scala, che non poteva essere ancorata in alto in alcun modo, il poliziotto è riuscito a raggiungere il secondo piano.

Preso dal panico, l'uomo inizialmente non voleva decidersi a riscendere la scala ed è stato dunque preso di forza e fatto scendere dall'agente, che si è calato con lui per guidarlo nella discesa e facendogli scudo con il proprio corpo in caso di caduta. Nel frattempo la scala dondolava pericolosamente sotto il peso delle due persone e si piegava all’indietro, sorretta solo dalla forza dei colleghi che erano rimasti sotto a tenerla in equilibrio. Portato finalmente a terra l’ultimo dei residenti, i poliziotti si sono recati in Pronto Soccorso dove per i fumi inalati hanno ricevuto tre giorni di prognosi.