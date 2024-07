Scoppia un incendio in Borgo Venezia: cinque persone in ospedale, condominio evacuato

Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 luglio, un incendio è divampato a Verona presso una condominio situato in via Badile, nel quartiere di Borgo Venezia. In base alle prime informazioni disponibili, le fiamme avrebbero avuto origine da un appartamento dell'edificio, ma le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto e sono fortunatamente riusciti a spegnere l'incendio. A causa della della situazione, tuttavia, si è comunque rivelato necessario evacuare la palazzina di cinque piani.

Nel complesso una decina di persone sono state assistite dal personale del Suem 118. Fortunatamente non si segnalarebbero feriti gravi, ma cinque condomini sono comunque stati trasportati in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti medici.