Incendio Colorificio Casati e analisi Arpav, primi risultati sull'aria. Sboarina: «Non c'è pericolo per la popolazione»

Sono arrivati i primi risultati delle analisi Arpav, eseguite in seguito all'incendio che martedì 1° marzo è divampato nel Colorificio Casati, a Quinto di Valpantena, nel quale ha perso la vita un operaio cinquantenne.

I video dell'incendio

La densa colonna di fumo nero che si era alzata dal rogo infatti aveva preoccupato le autorità ed il sindaco di Verona Federico Sboarina aveva emesso un'ordinanza per convincere i residenti nel raggio di 1 chilometro dal luogo del fatto a tenere chiuse le finestre per tutelare la loro salute.

Sul posto si sono quindi diretti i tecnici Arpav per gli accertamenti utili a valutare la qualità dell'aria: "Sono stati fatti campionamenti istantanei con canisters presso il luogo dell'incendio e nei pressi del vivaio Verde Valle, posto a poca distanza dal colorificio - spiega Arpav in una nota -. I primi risultati hanno rilevato concentrazioni elevate di benzene, toluene e altri composti organici volatili, caratteristici dell'evento in atto, presso l'incendio. I campionamenti istantanei effettuati a circa 200 metri, hanno rilevato concentrazioni molto basse e prossime al limite di rilevabilità. I risultati di questi primi accertamenti sono già stati comunicati a Prefettura e Comune. Ulteriori campionamenti di aria su filtro per la determinazione di diossine e altri microinquinanti, sono stati eseguiti presso il vivaio, in località Morando e nei pressi dell'abitato di Borgo Venezia. I risultati di questi ulteriori accertamenti saranno disponibili nei prossimi giorni. Nel corso della notte è stato effettuato un ulteriore campionamento con canisters i cui risultati saranno disponibili nelle prossime ore".

«Non sussiste pericolo per la popolazione», ha scritto Sboarina sulla sua pagina social. Revocata dunque l'ordinanza di tenere chiuse le finestre.