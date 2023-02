Incendio Coati, troppe polveri sottili nell'aria: scuole chiuse a Parona, Arbizzano e Santa Maria

Domani, 13 febbraio, le scuole di Parona, Arbizzano e di Santa Maria di Negrar resteranno chiuse per sicurezza. Troppe le polveri sottili presenti in aria a causa del grande incendio al salumificio Coati. Lo hanno deciso i Comuni di Verona e di Negrar, prendendo visione delle ultime segnalazioni dell'Ulss 9 Scaligera.

L'azienda sanitaria ha ricevuto oggi pomeriggio i risultati delle analisi effettuate da Arpav. Nei campioni di aria prelevati oggi sono state trovate elevate concentrazioni di polveri sottili. Una condizione compatibile con la continua immissione degli inquinanti in atmosfera, associata a condizioni metereologiche stabili e quindi non favorevoli alla dispersione della polveri sottili.

Permangono dunque dei focolai attivi che determinano l'immissione di inquinanti in atmosfera e la ricaduta dei fumi emessi dall'incendio. Non sarebbe dunque possibile un ricambio d'aria naturale all'interno delle aule e per questo è stato deciso di sospendere le attività scolastiche di ogni ordine e grado nei plessi di Parona, Arbizzano e Santa Maria.

Inoltre, a scopo precauzionale, rimangono valide le ultime raccomandazioni indicate. Non si deve dunque stazionare a lungo nel raggio di 500 metri dall'area dell'incendio. Ed è meglio non fare attività all'aperto nel raggio di un chilometro e mezzo dal sito produttivo andato a fuoco.