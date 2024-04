Banchi e sedie a fuoco nella chiesa di Montorio: intervengono i pompieri

Nel primo pomeriggio di martedì 30 aprile, intorno alle ore 14, i vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento a Montorio, per un principio d'incendio nella parrocchia di San Giuseppe In Santa Maria Assunta.

Le fiamme si sono sviluppate all'ingresso della struttura dove erano riposti alcuni banchi e sedie, utilizzati nelle occasioni di massima affluenza.

In piazza delle Penne Nere sono così giunti i vigili del fuoco di Verona con 3 automezzi, tra cui l'autoscala, e 9 operatori, i quali hanno subito spento le fiamme: i pompieri sono poi rimasti sul posto per fare evacuare il denso fumo che ha completamente invaso la chiesa, mentre sono ancora sconosciute le cause del rogo.