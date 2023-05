Incendio a Desenzano del Garda: fiamme in un centro commerciale

Nella giornata di oggi, martedì 23 maggio, è divampato un incendio di vaste dimensioni presso il centro commerciale "Le Vele" nel Comune di Desenzano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, a breve distanza da Peschiera. Al momento non sono ancora note le cause che potrebbero aver provocato il rogo. Non risulta per ora nemmeno particolarmente chiaro da dove possano essere partite le fiamme. Vi è infatti chi come BresciaToday indica il «tetto» quale possibile origine, mentre il Giornale di Brescia riferisce che l'incendio sarebbe iniziato all'interno di «un magazzino».

Le fiamme, in ogni caso, pare si siano poi avvicinate anche ad alcuni dei negozi all'interno del centro commerciale. Fortunatamente, non si registrerebbero comunque feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Brescia, Desenzano e Salò. Presenti in zona anche due automediche e ambulanze della Croce Rossa di Rivoltella e di Soccorso Azzurro da Castiglione, nonché i carabinieri, agenti della polizia di Stato e della polizia locale.