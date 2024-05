Incendio nella notte al Centro assistenziale di Marzana: anziani portati in salvo da due agenti

L'allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì a Marzana, per un incendio divampato al Centro assistenziale estensivo in piazzale Lambranzi.

Intorno alle 1.45, 4 mezzi e 10 operatori si sono diretti sul posto dalla centrale dei vigili del fuoco di Verona, per domare le fiamme che avrebbero riguardato un locale della struttura. In quel frangente erano presenti 15 persone degenti, che sono state portate in salvo dal personale della polizia di stato e della struttura.

Il rogo è stato spento e una persona è stata presa in cura dai sanitari in via precauzionale, per una lieve intossicazione da fumo.

Il salvataggio

Quella andata in scena nella è stata una storia a lieto fine, che ha visto tra i protagonisti Andrea e Matteo, due giovani agenti appartenenti alla polizia di Stato, i quali hanno portato in salvo i 15 anziani presenti nella casa di riposo che dava loro assistenza.

È stata un’operatrice socio sanitaria della struttura a lanciare l’allarme, segnalando che alla Comunità “Le Rose”, in piazzale Ruggero Lambranzi, era scoppiato un rogo.

Mentre veniva diramata la nota radio alle volanti, i poliziotti della sala operativa della questura hanno cercato di tranquillizzare la donna, aiutandola a raccontare quello che stava accadendo: al secondo piano, dov’era partito l’incendio, erano intrappolate circa 15 persone. In sedia a rotelle o comunque in gravi condizione di salute, non sarebbero riuscite a mettersi in salvo da sole.

Quando i due agenti sono arrivati sul posto, hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco. Ma nel giro di pochi secondi, vedendo divampare le fiamme, si sono resi conto che anche un solo minuto di attesa sarebbe potuto essere fatale per le persone che erano rimaste intrappolate.

A quel punto si sono coordinati e si sono divisi: mentre Andrea recuperava un estintore al piano interrato per accorrere in veranda, dove era scoppiato l’incendio, Matteo si precipitava nelle stanze al secondo piano, avviando le procedure di evacuazione dei pazienti che erano ricoverati lì. Con l’aiuto del personale dipendente della struttura, li ha accompagnati uno ad uno al sicuro.

Nel frattempo, l’altro agente, con l’aiuto dei pompieri che sono sopraggiunti durante le procedure di evacuazione, ha spento le fiamme.

«Vicinanza al personale coinvolto che ha salvato tutti i pazienti e ha evitato una tragedia per l'incendio scoppiato stanotte presso il CAE di Marzana - sono le parole di Stefano Gottardi, segretario Uil Flp Verona -. È cruciale condurre un'indagine tempestiva sulle cause di questo grave incidente, che mette in luce ulteriori carenze strutturali e una mancanza di rispetto dei protocolli di sicurezza. Il personale ha segnalato problemi legati alle porte di sicurezza, confermati anche dalle prime valutazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti. Dopo le verifiche in corso, otterremo maggiori dettagli.

Serve una riforma sostanziale di questi centri, che aspettiamo da anni, ma la Regione Veneto non ha fornito risposte e risorse aggiuntive per salvaguardare questo settore, per aumentare gli investimenti sulla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti ed evitare, così, il ripetersi di eventi drammatici come questo».