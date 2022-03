Vigili del fuoco al lavoro per ore per un incendio divampato in un casolare

Un incendio divampato nel Comune di Bovolone ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per diverse ore a partire dal pomeriggio di mercoledì, fortunatamente senza provocare feriti.

Le fiamme sono divampate in una struttura disabitata, una vecchia casa colonica, situata in via Zago, all'interno del complesso di una corte agricola. L'allarme è stato dato al 115 da alcuni residenti della zona, che hanno notato la colonna di fumo che si alzava dall'edificio e il fuoco: sul posto si sono diretti i vigili del fuoco di Verona con quattro mezzi, che hanno dato il via immediatamente all'opera di spegnimento del rogo, che li ha tenuti impegnati fino a tarda serata. Sarebbero ingenti i danni subiti dalla casa: bruciate le travi del soffitto in legno, mentre il tetto è crollato.

Sul posto anche la polizia locale del distretto Media pianura veronese e i carabinieri della stazione di Bovolone. Ancora da appurare le cause alla base dell'incendio, ma non si esclude che possa essere nato da un focolare acceso da qualche abusivo in cerca di rifugio, con lo scopo di scaldarsi.