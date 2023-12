Incendio in un casolare abbandonato a Verona: intervento dei pompieri

Dalle ore 17.50 circa di ieri, giovedì 28 dicembre, i vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere intervenuti con quattro mezzi e nove operatori a seguito di un incendio che avrebbe visto coinvolto un vecchio casolare abbandonato. L'edificio, in base a quanto si apprende, si troverebbe in via Vigasio a Verona.

Stando sempre a quanto riferito dai pompieri scaligeri, le operazioni sarebbero state complicate dalle difficoltà di accesso alla struttura e sono pertanto rimaste in fase di svolgimento fino a tarda sera per la bonifica dei cumuli di materiali abbandonati all'interno, tra cui vi sarebbero anche diverse bombole di Gpl.

Sul posto erano presenti anche gli agenti della polizia locale per la gestione della circolazione veicolare.