Cascina a fuoco nella Bassa veronese: pompieri al lavoro per domare le fiamme

Un incendio è divampato nella zona della Bassa Veronese nella mattinata di lunedì, costringendo all'intervento i vigili del fuoco.

L'allarme è scattato intorno alle ore 9, per le fiamme divampate in una cascina situata in via Batorcolo, poco lontano dall'uscita Legnago Nord della Transpolesana. Sul posto si sono diretti i pompieri con 3 mezzi e 9 unità, per domare il rogo che ha interessato la struttura.

Al momento non risultano persone ferite nell'episodio.