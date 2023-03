Incendio domato dai vigili del fuoco: danni alla casa che è inagibile

Le fiamme sono divampate a Concamarise nel tardo pomeriggio di martedì, dove si sono diretti i vigili del fuoco.

L'incendio è scoppiato in una casa a schiera situata in via del Donatore, mentre i padroni di casa erano assenti. A lanciare l'allarme sono stati i vicini, che hanno notato il fumo uscire dalla casa, così sul posto sono arrivati 4 mezzi dei pompieri, due dal distaccamento di Legnago e due da Verona. Gli operatori si sono messi immediatamente al lavoro per domare il rogo e mettere in sicurezza un paio di bombole di gpl presenti all'interno dell'abitazioni. Gli ultimi focolai sono stati estinti poco dopol l'ora di cena, ma le fiamme e il fumo avevano già creato alcuni danni che hanno reso inagibile la casa, costringendo così la famiglia residente a chiedere ospitalità. Sul posto anche carabinieri e polizia locale, per regolare la viabilità e permettere le operazioni di spegnimento.