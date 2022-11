Incendio nel sottotetto di una casa: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Si è concluso alle prime ore di lunedì l'intervento dei vigili del fuoco a Belfiore, dove erano intervenuti nella serata di domenica per un incendio in abitazione.

Intorno alle ore 19 del 27 novembre, le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria al tetto e sottotetto ventilato, dopo che la famiglia residente aveva acceso il camino per riscaldare la casa di via Argine Maronari. Inutili i tentativi degli abitanti di estinguere il rogo con gli estintori, così sul posto sono intervenuti i pompieri di Verona e Caldiero, che hanno dato immediatamente il via alle operazioni: utilizzando l'autogru, gli operatori sono giunti sulla copertura, riuscendo a domare le fiamme che l'avevano interessata.

Le operazioni si sono concluse dopo alcune ore e hanno permesso di salvare buona parte dell'abitazione, mentre l'area colpita dall'incendio risulta al momento inagibile: i residenti sono stati dunque costretti ad abbandonarla momentaneamente.