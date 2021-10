S'incendia motore del frigo e va a fuoco la cucina di una casa di Albaredo

La coppia che viveva nell'abitazione è stata svegliata dal fumo e dal rumore del rogo e si è rifugiata sul terrazzo insieme ai due cani. Tutti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme

/ Via Brollo

Alle 4.30 di questa notte, 6 ottobre, i vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere l'incendio in un'abitazione di Via Brollo, nella frazione di Michellorie ad Albaredo d'Adige.

Le fiamme sono partite dal motore del frigo e si sono subito estese in tutta la cucina, provocando tanto fumo. Proprio il fumo e il crepitio del fuoco hanno svegliato la coppia che viveva nella casa. I due si sono messi in salvo sul terrazzo insieme ai loro cani e per fortuna nessuno è rimasto ferito.

I pompieri sono arrivati da Lonigo, Caldiero e dei volontari sono giunti da Bussolengo. Hanno operato in 15 con due autopompe, l'autobotte e l'autoscala. Hanno messo in salvo la coppia e i cani ed hanno spento le fiamme che hanno interessato la cucina e un divano. Danni sono stati creati anche dal fumo e fino al ripristino delle normali condizioni igienico-ambientali l'abitazione è stata dichiarata inagibile. La coppia ha trovato ospitalità da dei parenti.

Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa tre ore.