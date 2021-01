Casa in fiamme a Roverè, crolla il tetto: un residente potrebbe essere rimasto all'interno

È scattato poco dopo le ore 14 di lunedì 18 gennaio l'allarme per un incendio in abitazione divampato a San Vitale, frazione di Roverè Veronese.

Secondo quanto appreso dal 115, le fiamme avrebbero avvolto la casa, provocando il crollo di solaio e soffitto. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con 5 mezzi e 9 unità, per domare le fiamme e cercare l'anziano residente: di lui infatti fino alle 17.30 non è stata trovata traccia e si teme possa essere stato sepolto dai detriti.

Sul posto anche i carabinieri e gli uomini del 118.