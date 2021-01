Esplosione in casa: marito e moglie morti in un drammatico incendio

Una tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì a Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, nel Padovano, dove due anziani sono morti carbonizzati nell'incendio della propria casa.

Come riportano i colleghi di PadovaOggi, si trattava di Enrico Fontanella, 88 anni, e la moglie Norma Todesco, 85 anni, lui originario del Varesotto, lei della provincia di Verona.

L'incendio

Erano circa le 7.40 del mattino del 18 gennaio, quando una forte esplosione è stata udita dai residenti di via Sant'Antonio. Fiamme e fumo sarebbero state viste uscire dall'abitazione di Enrico e Norma: la donna è stata trovata morta a letto, mentre il marito era in soggiorno. Un fornello a gas lasciato acceso o una fuga di gpl dalla bombola, sono le principali ipotesi sulle cause dello scoppio. I due lasciano una figlia di 58 anni che abita nel Veronese e due nipoti.