Brucia una casa a Marzana: vigili del fuoco al lavoro dalla mattina per domare le fiamme

È scattato intorno a metà mattinata di martedì l'intervento dei vigili del fuoco a Marzana, dove è divampato un grosso incendio che ha distrutto un'abitazione rurale.

I pompieri sono partiti intorno alle ore 11 in direzione di via Are Coltri. Sul posto, oltre al funzionario di guardia giunto con il proprio veicolo, si sono diretti 18 operatori con 7 mezzi dalle stazioni di Verona, Caldiero e Bardolino, per domare le fiamme, che oltre alla casa avrebbero coinvolto anche una parte dell'area esterna. Nell'abitazione vivrebbero la figlia e la madre disabile, ma non si avrebbero notizie al momento sulle condizioni di quest'ultima.

Seguiranno aggiornamenti