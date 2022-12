Tragico ritrovamento a Sanguinetto nella tarda mattinata di mercoledì.



Intorno alle ore 12.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Marco con due mezzi del distaccamento di Legnago, per un incendio che si era sviluppato in un appartamento. Giunti sul posto, i pompieri sono riusciti a domare il rogo, ma hanno scoperto il corpo della donna residente, la stessa che avrebbe avvisato il 115. A quel punto è arrivato anche il personale del 118, che avrebbe potuto solamente constatare il decesso, di cui ancora non si conoscono con certezza le cause: forse un malore o forse i fumi delle fiamme.Sul posto anche i carabinieri e il funzionario dei vigili del fuoco.