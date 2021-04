Un'esplosione, poi l'incendio nell'abitazione: feriti due bambini di 1 e 5 anni

Vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri, nella tarda mattinata di martedì, si sono precipitati in via Castello a Dolcè, per un violento rogo che ha interessato una casa a 2 piani

Un'abitazione è andata completamente distrutta in un incendio che si è verificato nella tarda mattinata di martedì a Dolcè e nel quale sono rimasti feriti due bimbi piccoli.

Stando a quanto appurato, intorno alle 11.15 è giunto ai vigili del fuoco un allarme che segnalava un'esplosione in una casa a due piani in via Castello e la conseguente propagazione delle fiamme, che avrebbe interessato l'intero edificio rendendolo inagibile. I pompieri si sono precipitati sul posto con 7 mezzi da Avio, Verona e Bardolino, per cercare di estinguere il rogo: sul posto anche un funzionario e la squadra NBCR per la decontaminazione.



Nell'abitazione sarebbero stati presenti una madre e due bambini di 1 e 5 anni, che avrebbero riportato lievi traumi e ustioni: uno è stato trasportato al'ospedale di Borgo Trento dal personale del 118 giunto con ambulanza ed elicottero, l'altro in quello di Negrar, ma fortunatamente non si troverebbero in pericolo di vita.Sul posto sabrebbero arrivati anche i carabinieri e il sindaco di Dolcè. A causare l'esplosione potrebbe essere stato lo scoppio di una bombola.