Fiamme dal microonde, il fumo invade la casa: donna portata fuori dai vicini e vigili del fuoco sul posto

Un incendio in abitazione si è consumato nella tarda serata di mercoledì a Montorio, a Verona, con una signora condotta in ospedale per accertamenti dopo aver inalato del fumo.

Il rogo ha interessato una casa Ater di via Laghetto Squarà e, secondo i vigili del fuoco, sarebbe partito da un forno a microonde presente al suo interno. Le fiamme non avrebbero fatto in tempo a propagarsi nell'abitazione, ma avrebbero provocato un denso fumo notato anche dai residenti della zona: sono stati proprio i vicini ad accompagnare la donna fuori dalla sua casa, in attesa dell'arrivo di vigili del fuoco e 118.

I pompieri sono giunti sul posto da Verona con due mezzi e sette operatori intorno a mezzanotte e mezza, e si sono messi subito al lavoro per estinguere i focolai e liberare le stanze dell'abitazione invase dal fumo. La donna residente è stata presa in cura dal personale sanitario e condotta in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.