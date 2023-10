Detenuto incendia stanza nel carcere di Montorio, agente ferito a un braccio

Altra serata di tensione ieri, 28 ottobre, nel carcere di Montorio. Come riferisce il segretario locale di Alsippe (Alleanza sindacale polizia penitenziaria) Matteo Barbera, un detenuto ha appiccato un incendio nella sua stanza, dando fuoco alle suppellettili. Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio hanno domato subito l'incendio con gli estintori in dotazione. E nel tentativo di portare fuori dalla camera invasa dal fumo il detenuto, un agente ha rimediato un taglio al braccio medicato nell'infermeria dell'istituto.

«Non accenna a diminuire la scia di violenza nell'istituto scaligero - ha commentato Barbera - Il detenuto era stato già autore in precedenza di episodi del genere e rimane ancora recluso a Verona. Per questo e per altri problemi, abbiamo avviato lo stato di agitazione inviando una nota al provveditore, il quale a sua volta ha delegato la direzione del carcere per ascoltare le ragioni della protesta. Già in passato abbiamo segnalato il proliferarsi di eventi critici, chiedendo urgenti interventi. Evidentemente il nostro grido di allarme è stato sottovalutato. E nei prossimi giorni non si escludiamo ulteriori iniziative».